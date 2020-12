Bimba nasce in un parcheggio, sotto la statua di Padre Pio 

31/12/2020 09:05:00

Piccolo miracolo di Capodanno a Palermo. Una bimba, Asia, è venuta al mondo in un parcheggio, sotto la statua di Padre Pio.

Il tutto è avvenuto nella zona di via Messina Marine. Sia lei sia mamma Roberta, 25 anni, stanno bene e ora si trovano ricoverate in ospedale. La piccola è venuta alla luce dentro l'auto del padre grazie all'intervento di due sanitari del 118.

La scorsa notte era iniziato il travaglio. Il padre, molto agitato in attesa dell’arrivo dell’ambulanza è partito da Porticello, frazione del comune di Santa Flavia, in direzione Palermo. E’ stato in contatto con la sala operativa del 118 che ha inviato un’ambulanza. L’incontro è avvenuto alla Bandita, a pochi metri dal simulacro del santo di Pietralcina.

Mentre viaggiavano in ambulanza i sanitari hanno individuato un’auto con le quattro frecce accese a bordo della quale c'era la coppia. Fondamentale il supporto fornito dai soccorritori Rosario Alfano e Fabio La Paglia. Mamma e figlia sono state portate nel reparto di ostetricia del Buccheri La Ferla dove sono stati eseguiti alcuni accertamenti che non hanno evidenziato alcun problema.