Sicilia, brucia un appartamento. Terrore per una famiglia salvata dai vicini di casa

01/01/2021 13:08:00

Poteva trasformarsi in una tragedia l'incendio che questa notte ha bruciato e distrutto una abitazione in via Porta di Castro nel quartiere Ballarò a Palermo.

"Siamo intrappolati nel balcone, la casa è in fiamme" (foto Gds). Così hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco di Palermo mentre la città stava per brindare al nuovo anno.

Alcuni vicini sono riusciti ad aiutare la famiglia rimasta intrappolata. Padre, madre e figlio sono riusciti a salvarsi appena in tempo ma hanno perso tutto, anche i prodotti che l'uomo vende al mercato. Purtroppo nella concitazione e per la paura del fuoco non si è riusciti a mettere in salvo il cagnolino.

La polizia sta indagando per capire quale sia la natura dell'incendio, forse qualche petardo lanciato all’interno del portone. Fortunatamente non ci sono feriti ma adesso la famiglia è rimasta senza casa.