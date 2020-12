Marsala, cimitero chiuso nei festivi e prefestivi. Continuano i lavori di sistemazione

01/01/2021 00:00:00

Il cimitero di Marsala come sappiamo rimane chiuso nei giorni festivi e prefestivi per via della zona rossa e questo ha causato qualche malumore tra i cittadini, in particolar modo gli anziani che, più frequentemente vanno a portare un fiore ai propri defunti.

"Ci siamo dovuti adeguare al dpcm e non possiamo fare altrimenti - le parole dell'assessore Arturo Galfano -. Ne abbiamo parlato con il sindaco e il comandante dei Vigili Urbani. Abbiamo ritenuto opportuna la chiusura, capisco che ognuno vuole andare a trovare i propri cari, ma ci dobbiamo un po' adeguare e speriamo che dopo il 7 si possa tornare alla normalità".

L'assessore Galfano sui lavori al cimitero, dice che si sono prolungati rispetto alle date previste, specie per alcuni problemi legati al manto stradale che si dovrà porre lungo le vie principali del cimitero. Inoltre conferma l'acquisto di un ascensore e il quasi completamento dell'impianto di illuminazione.