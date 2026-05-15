Alcamo: il Comune prepara i festeggiamenti di Maria Santissima dei Miracoli

15/05/2026 10:30:00

Alcamo si prepara ai festeggiamenti dedicati a Festa di Maria Santissima dei Miracoli e il Comune ha pubblicato l’avviso per la realizzazione del palinsesto ufficiale della manifestazione. L’obiettivo è individuare un soggetto senza fini di lucro – associazioni, ETS o raggruppamenti di associazioni – che possa collaborare con l’amministrazione comunale nell’organizzazione di eventi e iniziative culturali.

Il programma interesserà il periodo compreso tra il 12 e il 21 giugno 2026, tradizionalmente dedicato alle celebrazioni in onore della Patrona della città. L’amministrazione punta a coinvolgere il tessuto associativo locale nell’ideazione, progettazione e gestione di spettacoli, eventi culturali e attività di promozione turistica.

Cultura, tradizioni e valorizzazione del territorio

La Festa della Madonna dei Miracoli rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità alcamese, simbolo dell’identità religiosa e culturale cittadina. Attraverso il nuovo avviso pubblico, il Comune intende valorizzare le energie creative del territorio, offrendo un programma capace di coinvolgere cittadini, visitatori e turisti.

Tra gli obiettivi indicati dall’amministrazione figurano il rafforzamento del senso di appartenenza alla città, la promozione della solidarietà, dell’integrazione e dell’accoglienza, oltre alla valorizzazione delle tradizioni locali. Gli eventi artistici e musicali saranno organizzati prevalentemente nel centro storico, con l’intento di promuovere i luoghi simbolo della città e favorire un’esperienza culturale ed emozionale legata ai festeggiamenti.

Modalità di partecipazione

Le associazioni interessate dovranno presentare entro le ore 10 del 25 maggio 2026 l’istanza di partecipazione e la proposta progettuale, contenente programma, date degli eventi, contenuti artistici, figure coinvolte e dettagli economici.

Il progetto dovrà indicare anche i costi previsti per ogni iniziativa, specificando eventuali fonti di finanziamento tra fondi comunali, autofinanziamento o cofinanziamenti esterni. Potranno inoltre essere inseriti eventi a pagamento con biglietto d’ingresso.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Direzione 7 – Promozione della Cultura, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo del Comune di Alcamo.

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Inaugura il nuovo campo di addestramento per unità cinofile dei Vigili del Fuoco

È stato inaugurato questa mattina, nel quartiere Maria Ausiliatrice di Alcamo, il nuovo campo di addestramento per unità cinofile destinato alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia.

La struttura, realizzata dal Comune in via Vitaliano Brancati, è stata consegnata ufficialmente nel corso di una cerimonia alla presenza delle autorità civili, militari e scolastiche del territorio.

La cerimonia inaugurale

L’evento si è aperto con il taglio del nastro, seguito dall’alzabandiera e dall’esecuzione dell’Inno d’Italia affidata al coro dell’Istituto Comprensivo Montessori. A impartire la benedizione è stato il vescovo Pietro Maria Fragnelli.

Successivamente è stato sottoscritto il verbale di consegna dell’area, con gli interventi istituzionali del sindaco Domenico Surdi, del direttore regionale dei Vigili del Fuoco Sergio Inzerillo e del prefetto di Trapani Daniela Lupo.

La manifestazione si è conclusa con un saggio dimostrativo delle unità cinofile regionali all’interno della nuova area addestrativa.

Un’opera inserita nel progetto Urban Sunrise

Il sindaco Surdi ha sottolineato come l’intervento rientri nel più ampio progetto di rigenerazione urbana “Urban Sunrise”, finanziato con fondi PNRR per circa 5 milioni di euro e destinato alla riqualificazione del quartiere Maria Ausiliatrice.

Il nuovo campo rappresenta la prima opera già completata e operativa del progetto. L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare l’area in un presidio di sicurezza e legalità, ma anche in uno spazio aperto alla cittadinanza e alle giovani generazioni.

Il direttore regionale Sergio Inzerillo ha definito il campo “unico nell’area meridionale della penisola”, evidenziando l’importanza dell’addestramento professionale delle unità cinofile impegnate nel soccorso delle persone.

Anche il prefetto Daniela Lupo ha evidenziato il valore sociale dell’intervento, inserendolo nella più ampia strategia di rigenerazione urbana e inclusione finanziata attraverso il PNRR.

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Alcamo ospita un training internazionale sulla viticoltura sostenibile

Dal 26 al 28 maggio 2026 Alcamo ospiterà l’“International Training”, evento internazionale dedicato alla viticoltura sostenibile e all’innovazione agricola organizzato dalla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani nell’ambito del progetto europeo STIV.

L’iniziativa si svolgerà presso la Cittadella dei Giovani e rientra nel progetto “STIV – Leveraging Artificial Intelligence to manage a Sustainable Transition In Viticulture”, cofinanziato dal programma Erasmus+.

Formazione internazionale tra sostenibilità e intelligenza artificiale

Il progetto coinvolge partner provenienti da Francia, Italia, Spagna e Serbia e punta a promuovere la transizione sostenibile nel settore vitivinicolo attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale e di strumenti digitali innovativi.

Le tre giornate formative saranno dedicate a workshop su viticoltura sostenibile, digitalizzazione e nuovi modelli di business, oltre a visite in cantina, attività sul campo e approfondimenti sul wine tourism e sulla viticoltura rigenerativa.

Il percorso si baserà sulla metodologia del Challenge-Based Learning, con momenti di confronto e networking internazionale tra professionisti del settore.

A chi è rivolta la call

La selezione è aperta a giovani professionisti, studenti, apprendenti, viticoltori, produttori agricoli, educatori VET, consulenti e ricercatori interessati ai temi della sostenibilità e dell’innovazione in agricoltura.

Tra i requisiti richiesti figurano l’interesse per i temi trattati, una buona conoscenza della lingua inglese – o di un’altra lingua condivisa – e la disponibilità a partecipare a tutte le attività previste dal programma.

La partecipazione è gratuita previa selezione. Le candidature dovranno essere inviate compilando il modulo online messo a disposizione dagli organizzatori.



