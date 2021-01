02/01/2021 07:20:00

Due persone di Licata, un ventenne e un sessantenne, hanno entrambi perso una mano a causa dei botti di fine anno. Il sessantenne è ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale «San Giacomo d’Altopasso» a Licata.

Il giovane è stato invece trasferito, già durante la notte, al «San Giovanni di Dio» di Agrigento. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Altri feriti in Sicilia, con incidenti simili. A Palermo un uomo è stato ferito in strada per il lancio di una bomba carta.