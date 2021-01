Tutte le feste e i ponti del 2021 

02/01/2021 07:50:00

Anche se non ci saranno, almeno per i primi mesi, le condizioni per viaggiare e andare in giro, vediamo insieme le feste e i ponti di questo 2021. Vi anticipiamo che molte feste vengono di sabato o domenica, quindi le vacanze "extra" quest'anno sono davvero poche. Ma d'altronde, fin quando c'è il coronavirus in giro, abbiamo per poche feste da organizzare.

Capodanno venerdì 1 gennaio;

Epifania mercoledì 6 gennaio;

Pasqua domenica 4 aprile;

Pasquetta lunedì 5 aprile;

Liberazione domenica 25 aprile;

Festa dei lavoratori sabato 1 maggio;

Festa della Repubblica mercoledì 2 giugno;

Ferragosto domenica 15 agosto;

Festa di Tutti i Santi lunedì 1 novembre;

Immacolata mercoledì 8 dicembre;

Natale sabato 25 dicembre;

Santo Stefano domenica 26 dicembre;

San Silvestro venerdì 31 dicembre.

Come vedete, non ci sono grandi possibilità di week end lunghi. Ma prima di tutto, pensiamo alla salute ...