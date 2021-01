C’è un sito con il numero dei vaccinati in Italia. La situazione in Sicilia

02/01/2021 08:16:00

Ansia da vaccino? C’è un sito attivo in cui l’amministrazione della sanità aggiorna con buona frequenza il numero dei vaccinati in Italia per Sars-CoV-2. Questo è link.

Così potete decidere se sono pochi o tanti, quale Regione è in testa, e qual è la tendenza.

Si nota subito che la Sicilia è la seconda regione italiana per numeri di vaccini consegnati al 31 dicembre (la prima è Lombardia): 46510. Ma è la penultima per le somministrazioni, che sono davvero poche.

Da qualche giorno un migliaio di dosi del vaccino anti-covid si trovano in dotazione all’ASP di Trapani, presso locali del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Il vaccino è tenuto in frigoriferi ad una temperatura di -80 gradi, una volta fuori può rimanere 5 giorni, fra i 2 e gli 8 gradi, per essere somministrato. Ad ogni modo fuori dal frigorifero basta una mezzora per essere somministrabile.

Per le operazioni di vaccinazione, la Direzione generale dell’Asp di Trapani ha predisposto l’apertura di 7 hub nel territorio provinciale (Trapani, Marsala, Mazara, Castelvetrano, Alcamo, Salemi e Pantelleria) scelti secondo criteri topografici e demografici, e 3 mobili.