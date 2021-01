Coronavirus, al via la campagna vaccinale ad Alcamo 

04/01/2021 08:00:00

Ha preso il via anche ad Alcamo la campagna vaccini anticovid. Il Sindaco Domenico Surdi ha incontrato i responsabili ASP presso il presidio ospedaliero alcamese.

“Un momento importante e di grande speranza dopo un anno difficile per tutti - dichiara il Sindaco Domenico Surdi - Ringrazio il commissario dell’ASP dott. Zappala, il referente per la campagna vaccinale alcamese, dott Canzoneri e tutta la squadra ospedaliera, per l’impegno ed il lavoro fatto e che continuerà a fare”.

Mentre il commissario provinciale dell’azienda ospedaliera Zappalà ha affermato “è iniziata oggi ad Alcamo la campagna di vaccinazione che rappresenta il momento finale di uno sforzo conclusivo che ha coinvolto tutto il personale sanitario, la prima luce in fondo al tunnel; i primi a potersi vaccinare saranno gli operatori della sanità pubblica e privata, a seguire gli ospiti delle residenze sanitarie assistite e delle strutture socioassistenziali e poi il resto della popolazione. L’obiettivo è quello di far si che, entro l’estate, il 70% della popolazione, circa trecentomila persone potranno essere vaccinate, a fronte di una popolazione provinciale di circa 435 mila abitanti. Abbiamo fatto e continueremo a fare un lavoro di squadra per arrivare ad un risultato che sia un principio di sicurezza per tutti”.

Conclude il Sindaco “rivolgo un appello affinché tutti raccolgano l’invito a vaccinarsi, ricordando che i primi a farlo saranno i sanitari, poi gli anziani delle strutture residenziali; dobbiamo esserci e lavorare insieme per sconfiggere il virus.”