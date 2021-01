Michela Giuffrida da eurodeputata del Pd a ... portavoce di Musumeci

04/01/2021 17:21:00

Chissà se ha ancora la tessera del Pd, o qualche ruolo (chi non è "dirigente del Pd" in Sicilia al giorno d'oggi ...). Potremmo dire che il Pd gestisce la comunicazione del presidente della Regione Nello Musumeci. Già, perchè Musumeci ha nominato portavoce, a partire da oggi, Michela Giuffrida. La giornalista era fino a poco tempo fa europarlamentare del Pd. Non è stata rieletta, e questa volta per lei il paracadute è venuto dal presidente del governo di centrodestra.

La nomina di Giuffrida da parte di Musumeci sta causando parecchie reazioni nel mondo politico siciliano, con malumori a destra, come nel Pd. Qualcuno ci vede anche una mossa con vista su prossime scadenze elettorali.

Questo il comunicato della Regione:

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha nominato il nuovo portavoce della presidenza. E' Michela Giuffrida, giornalista professionista, che subentra nell'incarico a Fabio De Pasquale.

La Giuffrida è stata direttore dell'informazione delle emittenti regionali Telecolor e Antenna Sicilia. Per oltre vent'anni corrispondente dall'Isola del quotidiano nazionale La Repubblica, ha contestualmente collaborato con Repubblica.it e per le altre testate del Gruppo L'Espresso. Per il suo impegno professionale, nel 2010 il capo dello Stato Giorgio Napolitano le ha conferito la onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Nella ottava legislatura, Michela Giuffrida è stata deputata al Parlamento europeo per il gruppo Socialisti democratici.

«Sono contento di potermi avvalere della competenza professionale di Michela Giuffrida, che conosco sin da prima della mia elezione a presidente della Provincia etnea. Grazie a Fabio De Pasquale, che è riuscito in questi primi tre anni a far fronte ad un impegno professionale difficile e faticoso».