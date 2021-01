Uno Sportello di solidarietà dell'Antiracket Trapani

07/01/2021 00:05:00

Il Ministero dell’Interno ha approvato un progetto proposto dall’Associazione Antiracket e Antiusura Trapani finalizzato al “supporto, alla assistenza ed alla tutela in favore di vittime di estorsioni, usura e di coloro che siano a rischio di usura bancaria”.

L’iniziativa – chi si svolgerà attraverso l’implementazione dell’attività dello Sportello di solidarietà – rientra nel Programma Operativo “Legalità” FESR/FSE 2014-2020 ed avrà la durata di 18 mesi. Allo Sportello di Solidarietà potranno rivolgersi gli operatori economici, ma anche semplici cittadini che vivono in condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità sociale, i quali riceveranno una assistenza di tipo “sistemico”. La multidisciplinarietà delle professionalità operanti all’interno dello sportello consentirà di intercettare i bisogni delle vittime e di analizzare le problematiche alla base del disagio, individuando le possibili strategie per la loro risoluzione.

L’Associazione Antiracket e Antiusura Trapani, per la migliore operatività dello Sportello, auspica che possa crearsi o rafforzarsi, laddove già esistente, attraverso un percorso virtuoso di sinergie positive, una “rete” di rapporti di collaborazione con i soggetti Istituzionali, gli Enti Locali, le Associazioni di Categoria dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, gli Ordini Professionali che sono, a vario titolo e ciascuno secondo specifiche competenze, impegnati nella lotta al racket ed all’usura. Sul sito dell’Associazione www.trapaniantiracket.it è pubblicato il Progetto, nonché gli avvisi di selezione, mediante procedura comparativa, per la individuazione di tre esperti per l’espletamento della attività di consulenza legale, economica e psicologica nonché per l’individuazione di un addetto stampa e di un web master. A divulgare la notizia è stato l’avvocato Giuseppe Novara, che assiste l’Antiracket Trapani nei diversi processi di mafia in cui è ammessa come parte civile. L’avvocato Novara, comunque, non si limita comunque a questa attività, ma di fatto è una delle vere anime dell’associazione.