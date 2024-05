Ecoacciaio: l'acciaio siciliano si rinnova online con un nuovo sito web

20/05/2024 09:00:00

Ecoacciaio, azienda siciliana con oltre 40 anni di storia nella lavorazione dell'acciaio, ha da poco svelato il suo nuovo sito web: www.ecoacciaiosrl.com. Un portale completamente rinnovato, non solo nel design ma anche nelle sue funzionalità, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella comunicazione aziendale e nella valorizzazione del suo prezioso know-how.

Per il nuovo sito web, Ecoacciaio ha scelto un design moderno e intuitivo, che rende la navigazione e la ricerca delle informazioni estremamente fluide e immediate. L'interfaccia responsive, inoltre, garantisce un'ottima fruizione anche da dispositivi mobili, come smartphone e tablet, per essere sempre al passo con le esigenze di accesso in continua evoluzione.

Le pagine interne offrono una panoramica completa e dettagliata delle attività di Ecoacciaio, spaziando dai prodotti e servizi offerti ai progetti realizzati con successo nella loro lunga esperienza nel campo. Un'ampia sezione è dedicata all'azienda, con la sua storia, i valori e la filosofia che la contraddistinguono da sempre.

Particolare attenzione è riservata ai prodotti e servizi di Ecoacciaio, vero vanto per l’Ingegnere Patrizia Montalbano, a capo dell’azienda. Dai serbatoi metallici e dagli impianti innovativi, fino alla carpenteria metallica, ogni prodotto è descritto in modo accurato e completo, con le sue caratteristiche tecniche, i vantaggi e i benefici concreti che offre ai clienti.

Il nuovo sito web di Ecoacciaio vuole essere un vero e proprio canale di comunicazione diretto con i clienti, sempre accessibile e pronto a rispondere alle loro esigenze. Attraverso il modulo di contatto, è possibile richiedere informazioni, preventivi o fissare un appuntamento. Inoltre, è possibile iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e sulle ultime realizzazioni dell'azienda.

Con il lancio del nuovo sito web, Ecoacciaio riafferma il suo impegno costante per la qualità, l'innovazione e la soddisfazione del cliente.

"Siamo entusiasti di presentare il nostro nuovo sito web, che riflette l'impegno costante di Ecoacciaio verso l'innovazione e la qualità”, racconta Patrizia Montalbano, “Vogliamo offrire ai nostri clienti un'esperienza online impeccabile, che renda più facile per loro conoscere i nostri prodotti e servizi, nonché entrare in contatto diretto con noi per ogni loro esigenza. Il sito è il risultato di un lavoro di squadra dedicato e siamo certi che contribuirà a rafforzare la nostra presenza sul mercato e a consolidare il legame con i nostri clienti".

Il sito internet realizzato dall'Agenzia Bussolaweb è visitabile all’indirizzo: www.ecoacciaiosrl.com.

(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)