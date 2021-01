Allarme Covid al carcere di Favignana

07/01/2021 11:00:00

Allarme coronavirus nelle carceri “Giuseppe Barraco” di Favignana, dopo che undici agenti di polizia penitenziaria e due detenuti sono risultati positivi al Covid.



Preso atto della situazione, Gioacchino Veneziano, segretario regionale della Uilpa, ha inviato una nota all'Asp di Trapani e ai vertici regionali dell'Amministrazione penitenziaria per sollecitare “l'avvio di uno screening con tamponi rapidi per tutto il personale in servizio nella casa circondariale dell'isola e per tutti gli altri lavoratori per arginare l'eventuale focolaio”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindacato Sappe che ha posto l'accento anche sulla problematica relativa alla diminuzione del personale in servizio a causa del contagio, con relative ricadute in termini di sicurezza. “Non bastano i provvedimenti sanitari – dice il segretario regionale Calogero Navarra – occorrono anche provvedimenti sostitutivi del personale per sopperire alle assenze”.