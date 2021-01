Focolaio in un bar. Allarme Covid a Castellammare

09/01/2021 10:00:00

Preoccupazione a Castellammare del Golfo per un focolario in un noto bar della città, e un altro che potrebbe venirsi a creare in un'altro bar.

Sono 17 i positivi accertati delle due attività commerciali, tra titolari e dipendenti, su un totale di 47 positivi nella città di Castellammare.

E' soprattutto un bar, molto noto e frequentato, in cui è scoppiato un focolaio che conta 15 positivi al Covid tra proprietari e dipendenti. In un altro bar invece sono positivi il titolare e la moglie.

Il sindaco Nicolò Rizzo ha lanciato un appello ai clienti che hanno frequentato i bar nei giorni scorsi: "Si autoisolino e facciano il tampone, il rischio è che Castellammare diventi zona rossa".

Continuano ad aumentare i positivi a Valderice, dove, anche lì, si sono venuti a creare dei focolai. Sono 117 i positivi al Covid in città. Il sindaco Francesco Stabile ha però comunicato che i focolai sembrano essere sotto controllo, ma si dice "preoccupato e allarmato per questo inarrestabile contagio".