Trapani, la movida che se ne frega del Covid ...

09/01/2021 08:39:00

Mentre la Sicilia deve fare i conti con l'impennata di contagi e vengono attuate misure più restrittive, a Trapani continuano gli assembramenti. Di giovani particolare.

Ieri, in via Cuba nella zona del centro storico ragazzi e ragazze sostavano davanti ad un locale pubblico senza rispettare la distanza di sicurezza. Alcuni addirittura conversavano tra di loro senza mascherina. Un comportamento irresponsabile che fa arrabbiare chi le regole le rispetta.

Possibile che ancora non si capisca la gravità della situazione? Possibile che agendo in questo modo non si capisca che si mette in pericolo la propria salute e quella degli altri? E i controlli?