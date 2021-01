Successo a Ferrara per l'AC Life Style Handball Erice

10/01/2021 13:50:00

1^ giornata girone di ritorno campionato “Serie A Beretta” femminile tra Ariosto Ferrara e AC Life Style Handball Erice che espugna nettamente il Palaboschetto dopo un sudatissimo pari in casa 21-21 del girone di andata. L’Ariosto Ferrara parte deciso nei primi 2’ di gioco con un tridente in attacco composto da Marjana Tanic, Luciana Fabbricatore e Marinela Panayotova. Trova un massimo break 3-0 ma la favola dura poco; Fernando Gonzalez Gutierrez sfrutta i cambi tra fase attacco e difesa, ottimizza le energie e la lucidità di 8 atlete che punto su punto riducono lo svantaggio ribaltandolo. Le Arpie conquistano un massimo break di vantaggio 0-3 con una precisissima Sladana Perazic ed una scatenata Valentina Terenziani, rispettivamente 6 e 4 realizzazioni nei primi 30’ di gioco che si chiudono con un apertissimo 15-15. In un entusiasmante secondo tempo L’AC Life Style Handball Erice rivela la solidità di squadra e conferma la supremazia in campo e non basta il cuore e la grinta di capitan Katia Soglietti che con 7 marcature è migliore realizzatrice per l’Ariosto Ferrara. La compagine di Mr Carlos Alberto Britos soffre la difesa ericina e soprattutto le splendide parate di Martina Iacovello che si prende il piacere di realizzare una rete da porta a porta. Tenace la difesa di Valentina Martinez Bizzotto e ottime le prestazione delle ali, capitan Lorena Benincasa e di Daniela Natale che danno struttura alla squadra. Stupende le 5 reti di Antonella Coppola che in posizione di pivot su assist di Ana Rajic, 6 marcature anche per lei, realizza reti da cineteca mentre Sladana Perazic è migliore marcatrice del match con 10 reti sul suo tabellino. La partita si conclude con un soddisfacente 27-34 per l’AC Lyfe Style Handball Erice che aggancia il 3° posto in classifica il Mechanic Sistem Oderzo che deve recuperare però 2 partite del girone di andata. Il prossimo incontro si terrà sabato 16 gennaio 2021 in casa al PalaCardella contro il Leno valido per la 2^ giornata di ritorno “Serie A Beretta” alle 14:30 esclusivamente in diretta streaming su ElevenSports.it.

“SERIE A BERETTA” 14^ GIORNATA CAMPIONATO FEMMINILE 2020/2021

09/01/2021 PALABOSCHETTO – Ferrara - ore 15:00 IN DIRETTA E ON DEMAND STREAMING SU “ELEVEN SPORTS.IT”

Ariosto Ferrara VS AC Life Style Handball Erice: I° Tempo 15-15/II° Tempo 27-34

Ariosto Ferrara (reti per giocatrice): Buhna N., Crosta M. 2, Fabbricatore L. 4, Ferrara C., Lo Biundo M., Manfredini A., Marrochi Ongay M. 4, Ottani S., Panayotova M. 5, Rossignoli A., Soglietti K. 7, Tanic M. 4, Verrigni G. 1, Vitale G. Allenatore: Britos Carlos Alberto – Tieghi Giovanni

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Benincasa L. 2, Rajic A. 5, Terenziani V. 7, Natale D. 3, Marino T., Martinez Bizzotto V. 1, Perazic S. 10, Nangano G., Iacovello M. 1, Priolo C., Tisato M., Podariu I., Coppola A. 5, Modernell A. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

DIRETORI DI GARA: Prandi Simone - Ambrosetti Fabio