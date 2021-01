Tornano oggi Il Volatore di Rmc 101 e Buongiorno24

11/01/2021 08:23:00

Dopo la pausa natalizia tornano oggi, lunedì 11 Gennaio, Il Volatore e Buongiorno24. Due appuntamenti di successo con l'informazione e l'approfondimento di Rmc 101 e Tp24.

Alle 10 in diretta sulla pagina Facebook di Tp24 (qui il link) ritorna la striscia quotidiana con i principali fatti del giorno in diretta con la redazione. Buongiorno24, nato come un esperimento è diventato, di puntata in puntata, un appuntamento fisso per la comunità sempre più seguito.

Alle 13, invece, Il Volatore di Rmc 101, con il direttore Giacomo Di Girolamo e Rossana Titone, per gli approfondimenti e tutte le notizie del giorno, nella tradizionale formula della radiovisione. Il Volatore si può seguire in diretta radio u Rmc 101, e in radiovisione su Rmc101.Tv e Tp24.it.

Due appuntamenti in diretta, per aggiornarvi sulle ultime notizie sul coronavirus, i fatti del giorno, con ospiti e approfondimenti.