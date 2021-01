Il segnale di speranza di nonna Angela, guarita dal Covid a 101 anni

12/01/2021 06:00:00

Una escalation di casi in tutta la provincia di Trapani per la diffusione del Covid-19, una situazione preoccupante che i sindaci delle varie città stanno monitorando, con l’applicazione di relative restrizioni e con la richiesta, nel caso di Marsala, al governo nazionale e regionale dell’istituzione della zona rossa.



I mesi difficili continuano, grazie anche a chi in maniera del tutto irresponsabile ha deliberatamente violato i divieti o arginato i DPCM, preferendo al rispetto della salute degli altri quello individuale di cenoni di Capodanno o pranzi di Natale.



Gli avvertimenti c’erano stati tutti e nonostante il numero vertiginoso dei contagi le strade continuano ad essere piene di ragazzi, in giro per il centro storico e per i negozi.



Una nota positiva è rappresentata dalle dimissioni di una signora di 101 anni dal Covid Hospital di Marsala.



Nonna Angela, classe 1920, ha sconfitto il Coronavirus. E’ stata ricoverata la notte del 31 dicembre con febbre e dispnea, trattata con i farmaci previsti dal normale protocollo terapeutico Covid, quindi antinfiammatori ed eparina a basso peso molecolare. Una volta negativizzata ha lasciato il reparto di Medicina Covid, diretto dal dottore Cristiano Francesco Raimondo, per raggiungere la comunità alloggio dove vive, a Trapani.



Lo stesso primario Raimondo ha voluto sottolineare che siamo ancora in una fase molto delicata , la guardia non va assolutamente abbassata, troppi contagi e un ospedale che ha allestito altri 10 posti in più, già tutti occupati.

E’ necessaria attenzione ma soprattutto il rispetto delle precauzioni anti Covid.