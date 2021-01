Finisce 27 pari il recupero tra Rosolini e il Giovinetto Petrosino in serie B di pallamano

13/01/2021 19:44:00

Pareggio 27 pari il recupero tra il New Handball Rosolini vs Il Giovinetto di Petrosino.

Uno scontro abbastanza avvincente quello di sabato, importante anche, per l’ammissione alla Coppa Sicilia di serie B che si terrà a Mascalucia il prossimo 24 gennaio, in cui Il Giovinetto Petrosino ha quasi ipotecato la qualificazione in virtù della migliore differenza di reti complessive nei confronti della New Handball Rosolini .

Tra le proposte pervenute da parte dei Club siciliani per accogliere l’evento della Coppa Sicilia è stato il Mascalucia ad avere la meglio per requisiti.

“Vogliamo evidenziare la consueta trasparenza del Comitato Regionale FIGH nell’assegnazione delle manifestazioni e ringraziamo per aver concesso alla nostra Società e a Mascalucia la possibilità di ospitare un evento di tale caratura poiché porteremo nel nostro territorio le massime espressioni del Campionato di Serie B al fine di decretare i campioni regionali siciliani per la stagione agonistica 2020/2021” questo l’intervento Piero Pistone, DT AS Impianti Aetna Mascalucia appena appresa la notizia della vittoria del bando da parte della città etnea “sono certo che non mancherà il supporto dei nostri sponsor, della nostra dirigenza e di tutti gli addetti ai lavori al fine di garantire al mondo dello sport un evento al massimo dell’organizzazione”.

Intanto, alla fine del recupero della scorsa settimana abbiamo l’Aretusa, il Girgenti e l’Aetna Mascalucia in testa con 10 punti; segue il Giovinetto con 7 punti; il New Handball Rosolini con 5 punti; Pallamano avola con 4 punti; chiudono la classifica il Leali Marsala con 2 punti e l’Agriblu Scicli con 0 punti.

Migliore marcatore del recupero della 4^ giornata Girolamo De Vita del Giovinetto con 14 reti anche se si riconferma primo della classifica generale del “Trofeo G. Lenzo” con 75 reti Antonino Martino della New Handball Club Rosolini.

Ultima di andata del Campionato di Serie B Maschile sarà il prossimo 16 e 17 gennaio dove l’Aretusa incontrerà il Leali Marsala; il Girgenti proverà a vincere contro il Giovinetto; il Rosolini sfiderà l’Agriblu Scicli e l’Aetna Mascalucia scenderà in campo contro la Pallamano Avola.