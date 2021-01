La triste fine dei Cinque Stelle. Chiudono i Meet - Up a Trapani e Marsala 

14/01/2021 13:52:00

Crisi senza fine per i Cinque Stelle. Alle prese con i problemi del governo Conte, i grillini devono fare i conti anche lo sfaldarsi della loro rete territoriale che solo tre anni fa, nella primavera del 2018, li aveva portati a fare bottino pieno alle elezioni, tant'è che sono stati al governo sia con la Lega che con il Pd, adesso.

E così dopo l'abbandono di diversi parlamentari, tra cui i deputati regionali Palmeri e Tancredi, la deputata Aiello e l'europarlamentare Corrao, ora chiudono i battenti anche le "sezioni" dei Cinque Stelle, ovvero i Meet Up. In particolare si avviano alla chiusura i Meet Up di Marsala e Trapani.

Nessuno infatti, si offre di coordinare questi gruppi, lacerati da una lotta senza fine. Il Meet Up di Marsala raccoglie 280 persone, quello di Trapani addirittura 712. Il conto alla rovescia per il loro scioglimento è iniziato. Lo comunica la stessa piattaforma, a pagamento, utilizzata dai Cinque Stelle, che però dà anche una consolazione: per chi vuole cimentarsi da zero, e cominciare un nuovo Meet Up, ci sono gli sconti del 50% e si parte da meno di dieci dollari al mese ...