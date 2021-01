Controlli anti-covid a Marsala: multe per due negozianti, un bar e quattro cittadini

16/01/2021 22:22:00

Controlli e multe dei vigili urbani di Marsala in questo primo sabato da quando è entrata in vigore la nuova ordinanza anti-covid, che impone regole più severe come la chiusura del centro storico a partire dalle 18.

Sono sette le multe elevate dagli agenti della polizia municipale in servizio. Ad essere stati sanzionati, sono stati due negozianti del centro che non hanno rispettato le regole anticontagio, il titolare di un bar, ed ancora quattro cittadini che stazionavano e consumavano bevande nei pressi di alcuni bar del centro. Ricordiamo che la distanza minima è di 50 metri dal locale.

In serata, come vediamo nelle foto con il centro città totalmente deserto, i controlli si sono intensificati in particolare prima della chiusura delle 18 e del transennamento, in collaborazione con la protezione civile, delle strade che portano in centro città.