Coronavirus, 30 bambini ad una festa di compleanno. Irruzione delle Fiamme Gialle

16/01/2021 12:05:00

Festeggiano il compleanno della figlia di 5 anni in una ludoteca, cosa normalissima se non ci fosse la pandemia in corso. La festa però è stata interrotta dagli uomini della Guardia di Finanza. È accaduto a Floridia, comune a 15 chilometri di Siracusa.

I genitori della piccola avevano organizzato una festa con circa 30 invitati. Tutti identificati, organizzatori e ospiti, compresi i bambini.

Proprio questi erano impegnate nel controllo del territorio per l’emergenza sanitaria e, appostati all’ingresso del locale, hanno . I finanzieri hanno notato i genitori che entravano per riprendere i loro figli, hann fatto irruzione nel locale scoprendo i festeggiamenti. Multa di 400 euro per i partecipanti e segnalazione alla Questura di Siracusa per i proprietari della ludoteca.