Marsala, iniziato lo screening all'autoparco comunale. Lunghe code di auto in attesa

16/01/2021 09:31:00

Iniziato questa mattina a Marsala lo screening per la popolazione scolastica. Dalle sei e mezza del mattino lunghissime code di auto sono in attesa all'autoparco comunale di contrada Ponte Fiumarella, dove il personale dell'Usca effettuerà oggi e domani gli screening sia per la popolaziome scolastica di Marsala che per quella di Petrosino. Entrambe le due città ieri hanno visto un importante incremento dei contagi, Marsala ha 707 positivi e Petrosino 50 (qui facciamo il punto della situazione Coronavirus). Oggi e domani oltre a Marsala, gli screening si terranno in tutta la provincia.

Verranno sottoposti a tampone rapido antigenico gli alunni delle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie), il personale docente e non docente. L’attività di screening, verrà effettuata, in modalità 'drive in' dalle 9 alle 18 nei check point qui di seguito:

Trapani: Autoparco Comunale Villa Libica; Erice: Piazza Pertini; Valderice: Via Leggio,64 – sede Protezione Civile (solo domenica 17 gennaio); Paceco: Via Senatore Grammatico (solo sabato 16 gennaio); Custonaci: Parco Cerriolo (solo domenica 17 gennaio e per i Comuni di Custonaci, San Vito Lo Capo e Buseto Palizzolo); Marsala: Autoparco Comunale – C.da Ponte Fiumarella,99; Mazara del Vallo: Autoparco – C.da Affacciata; Salemi: Via San Matteo – Sede Protezione Civile Comunale; Castelvetrano: Via Autonomia Siciliana – Sede Croce Rossa; Partanna: Piazza Galileo Galilei (Piazza Mercato); Campobello di Mazara: Piazza Eremita (Istituto Collodi); Contrada Sasi; Castellammare del Golfo: Piazzale Cimitero (solo domenica 17 gennaio).