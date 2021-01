Marsala, Rosalba Mezzapelle (PD): "Il partito è in rilancio e accanto ai cittadini"

17/01/2021 06:00:00

Rosalba Mezzapelle segretaria del PD Marsala, siete d’accordo con la scelta del sindaco Grillo di revocare il trasferimento degli uffici tecnici del Comune al vecchio tribunale e trasferire lì l’istituto Commerciale, venendo incontro ad una vecchia richiesta della scuola che era proprio quella di spostarsi nei locali dell’ex tribunale?

Sì, noi siamo d’accordo con questa possibile trasferimento da quando si è presentata questa possibilità di accordo tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Comune per trasferire l’Itet che non ha dei locali idonei per una scuola. Sicuramente è una situazione di accomodo e non definitiva, siamo per la costruzione di un nuovo edifico e comunque se tutte le procedure tecniche sono a norma sposiamo questo trasferimento. Sono 45 anni che si lotta per questa scuola, con costi molto elevati per pagare gli affitti. Se c’è la possibilità di una situazione immediata, intanto accomodiamoci in questa maniera e poi se ci sarà la possibilità di un nuovo edificio che ben venga.

Mezzapelle questa posizione del PD è singolare perché fu proprio l’ex sindaco di Marsala Di Girolamo ad opporsi al trasferimento del Commerciale all’ex tribunale, era una delle tante cose che non andavano nel rapporto con l’ex primo cittadino?

Ma, anziché continuare a spendere quei soldi che si sono spesi per ben 45 anni, e in questo contesto chi ne paga le conseguenze sono sempre i ragazzi, troviamo una soluzione. In questo momento storico bisogna ascoltare la popolazione scolastica, e se questa vive male quella situazione, bisogna ascoltare i ragazzi, i docenti, e la dirigente e poi prendere delle decisioni condivise, concrete, puntuali e immediate.

Come giudica l’amministrazione Grillo dopo i primi 100 giorni di governo della città?

Noi siano sicuramente all’opposizione rispetto a questa amministrazione, su questo non c’è ombra di dubbio. Ma non siamo un partito che vuole litigare soprattutto in un momento di emergenza sanitaria a cui è seguita una emergenza sociale ed economica. In questo momento ai cittadini tutto può interessare tranne un partito che litiga. Noi siamo un partito che vuole stare accanto alle persone e lo abbiamo dimostrato partecipando all’iniziativa nazionale la “spesa solidale”. Il nostro è un partito in rilancio.

Qualcuno dice che il PD si è ridotto a fare beneficenza.

Il PD non si è ridotto a fare beneficenza, questa è una sua componente, è anche questo, ed è tanto altro. Quello che è successo al PD lo sappiamo tutti, non siamo arrivati in consiglio comunale, abbiamo delle difficoltà di ripartenza. Non è solo una questione di beneficenza, ma sarà una questione di comunicazione, di cultura e soprattutto di essere accanto alle persone ad ampio raggio e perché no anche lì, le persone hanno bisogno di apertura.