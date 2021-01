Sicilia: bancarotta e autoriclaggio, arrestati tre imprenditori palermitani

18/01/2021 09:16:00

Tre società fallite dal 2015 al 2018 con passivi fallimentari per circa 4,5 milioni di euro nei confronti dei fornitori e dell'Erario a cui devono 2 milioni. Per bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e reimpiego di capitali illeciti sono stati arrestati gli imprenditori Vito Mazzara di 65 anni, Vincenzo Mazzara di 59 anni e Marco Mazzara di 30 anni, attivi da anni nel campo dell'abbigliamento.

Nei loro confronti le Fiamme Gialle di Palermo hanno eseguito il sequestro di 400 mila euro, di due società e dell'unico negozio rimasto attivo nel centro del capoluogo. In passato con un sistema di società costituite ognuna la continuazione aziendale dell'altra, hanno gestito fino a sette punti vendita nella zona di Resuttana, San Lorenzo e Politeama. Qui i dettagli nel comunicato della Guardia di Finanza:

I destinatari del provvedimento cautelare sono MAZZARA Vito (cl. 55), MAZZARA Vincenzo (cl. 62), MAZZARA Marco (cl. 94), imprenditori storicamente attivi nel settore della vendita di abbigliamento, ai quali vengono contestati a vario titolo i reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e reimpiego di capitali illeciti.

Le indagini condotte dagli investigatori del Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo hanno permesso di disvelare un complesso ed articolato “sistema di società”, pensato e realizzato da un’unica regia riconducibile agli indagati, nell’ambito del quale le persone giuridiche coinvolte, alle quali hanno fatto capo nel tempo 7 punti vendita ubicati in zona Resuttana – San Lorenzo e in zona Politeama erano una la continuazione aziendale dell’altra, con analogo oggetto sociale, soci e coincidenza di sedi operative ed asset aziendali.

Gli indagati, secondo uno schema illecito reiterato nel tempo, svuotavano ciclicamente le società mediante cessione ed affitti di rami d’azienda. Una volta lasciate in grave stato di decozione, le società fallivano ma l’attività di vendita al dettaglio di abbigliamento continuava con una nuova compagine appositamente costituita.

Sono tre le società fallite nel breve arco temporale dal 2015 al 2018 che hanno accumulato un passivo fallimentare per circa 4,5 milioni di euro a danno dei fornitori e dell’Erario (nei cui confronti il debito è pari ad oltre 2 milioni di euro).

Il collaudato schema fraudolento è stato da ultimo replicato con due ulteriori società di recente costituzione, che hanno già accumulato altri cospicui debiti pari a oltre 400.000 euro, oggetto dell’attuale provvedimento di sequestro unitamente all’unico punto vendita ancora attivo nel centro di Palermo.

L’odierna operazione eseguita dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Palermo, si inserisce nel quadro delle linee strategiche dell’azione del Corpo volte a rafforzare l’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria connotati da maggiore gravità, nonché all’aggressione dei patrimoni dei soggetti dediti ad attività criminose, al fine di tutelare le imprese oneste che operano nel rispetto della legge.