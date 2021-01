18/01/2021 18:23:00

Polemica aperta a Trapani sulla ricerca sul Coronavirus che "attacca" anche la bocca. L'Ordine degli Odontoiatri della provincia di Trapani in una nota ha smontato la ricerca della dottoressa Stefania Morici. La stessa dottoressa replica alla presa di posizione dell'Ordine. Ecco la sua nota.





Apprendo con molto stupore e dispiacere delle polemiche seguite ad una ricerca scientifica legata ad un problema di salute e di conoscenza maggiore rivolta alla situazione pandemica attuale.

Voglio sono chiarire 2 punti: il primo è legato all’articolo, definito “ritirato”. Ma non è così, perché la dicitura sul pdf reperibile online è un errore tecnico della casa editrice, completamente rettificato, e tutti possono verificare il volume 4 numero 5 del 2020 della rivista, nel quale la ricerca è stata pubblicata. Per cui, c’è, esiste, e rimarrà pubblicata nel tempo.



Il secondo è riferito allo studio stesso, in quanto è volto alla conoscenza e, per questo motivo, invito chiunque abbia dei dubbi, o che nega tutto ciò, a contattarmi per saperne di più e sarò lieta di fornire loro tutte le risposte che vogliono.

Ricordiamoci che il principio della scienza può essere valutato sulla base della conoscenza ed il cardine finale è sempre il bene del paziente.



"La ricerca sul Covid che 'attacca' la bocca non è mai stata ritirata" from Tp24 on Vimeo.