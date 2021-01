Sicilia zona rossa: le pernacchie del Sindaco di Messina a Musumeci. Il video

18/01/2021 07:29:00

Scuole chiuse, asporto vietato e saracinesche giù per barbieri e parrucchieri, che dovranno restare chiusi a partire dal 20 gennaio. Sono alcune delle norme inserite nella nuova ordinanza firmata dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, e presentata durante in una diretta Facebook.

Il provvedimento introduce misure più restrittive rispetto a quelle previste nell’ultima ordinanza del governatore Nello Musumeci.

Ed è proprio contro il presidente della Regione Sicilia che De Luca se la prende nel suo video, con toni e modi (e vere e proprie pernacchie) sicuramente poco istituzionali: "Pernacchie per Musumeci per la sua zona rossa farlocca! A Messina, per far rientrare il danno causato dal manager dell’ASP uomo di fiducia di Razza e Musumeci, dobbiamo chiudere tutto per almeno una settimana per cercare di rientrare nei parametri medi nazionali di diffusione del Covid".

Cateno De Luca show from Tp24 on Vimeo.