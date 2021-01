Covid, la Sicilia è la Regione con più nuovi contagi in Italia 

18/01/2021 17:52:00

Triste primato per la Sicilia. Oggi, 18 Gennaio 2021, è la Regione con più nuovi casi di Covid in Italia.

Sono stati 1.278 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ questo il dato che emerge dal bollettino del 18 gennaio del ministero della Salute. I morti sono stati invece 38 e il totale è salito a 3.027. In leggero calo i ricoveri in terapia intensiva (ad oggi 205, -3 rispetto a ieri).

Le persone dichiarate guarite sono state 780. In Sicilia al momento vi sono dunque 46.885 positivi (45.236 dei quali in isolamento domiciliare). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono stati 122.007. I test totali sono stati 39.776 (comprensivi anche dei rapidi) e la percentuale di positività è dunque del 3,21%.