Marsala, oggi è la festa della Madonna della Cava 

19/01/2021 08:56:00

Oggi a Marsala è la festa della Madonna della Cava, Patrona della Città e del corpo dei Vigili Urbani. Una delle ricorrenze religiose più sentite ed amate dalla comunità marsalese e che ha una tradizione secolare. Quest'anno ricorre il 503° anniversario dal ritrovamento della piccola statuetta della Madonnina avvenuto il 19 gennaio del 1518.

Secondo la tradizione la statuetta della Madonna fu rinvenuta in seguito a un sogno. Maria apparve a Leonardo Savina, frate degli agostiniani calzati che viveva nel monastero di Sant’Oliva, e gli disse: “In questa cava è nascosto da secoli un tesoro ed è una mia immagine: affrettati a ritrovarla e adoperati perché nello stesso luogo si edifichi un tempio in mio onore”. La statua era stata occultata nel 700, durante le persecuzioni di Leone III l’Isaurico. Prima patrona della città, l'11 maggio del '43 nella grotta dove fu rinvenuta la sua effigie si rifugiarono circa 100 persone, salvandosi miracolosamente dal bombardamento.

Quest'anno i tradizionali festeggiamenti e la processione a causa della pandemia sono sospese. Ieri per la prima volta il simulacro della Madonna è stato accolto al Comune di Marsala.

"In questo tempo complicatissimo in cui, per le restrizioni causate dal virus, non sarà possibile celebrare la Santa Processione e portare per le strade della città la nostra Patrona - le parole del sindaco di Marsala Massimo Grillo - accogliere il Simulacro della Madonna della Cava nella casa comunale testimonia la sua presenza all’interno delle case di tutti noi. Alla nostra Patrona affidiamo Marsala e il mondo intero perché si possa presto venir fuori da questa disastrosa pandemia. Ringrazio Don Giacomo Putaggio e la Chiesa di Mazara per questo che considero un vero dono fatto non al Sindaco ma ad ogni famiglia della nostra Città".

Il programma delle messe di oggi, solennità della Madonna delle Cava - Le Sante Messe verranno celebrate nella vicina Chiesa di Sant’Anna (più capiente rispetto al Santuario) alle ore 8.00, 9.30, 10.30, 11.30 e 12,30. Alla 12.00 in Santuario la Cerimonia di affidamento della città alla Madonna nel corso della quale interverranno anche il Presidente del consiglio comunale e il Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi. Nel pomeriggio alle ore 18.00 in Chiesa Madre la solenne concelebrazione Eucaristica che sarà presieduta dal Vescovo della nostra Diocesi, monsignor Domenico Mogavero.