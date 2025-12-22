Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
22/12/2025 12:05:00

Marsala, riapre il Santuario dell'Addolorata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/marsala-riapre-il-santuario-dell-addolorata-450.jpg

Dopo circa due mesi di lavori, il Santuario dell’Addolorata, nel centro storico di Marsala, ha riaperto le sue porte ai fedeli. La riapertura è stata celebrata con una solenne messa presieduta dal vescovo della diocesi, monsignor Angelo Giurdanella, che ha restituito ufficialmente alla città uno dei suoi luoghi di culto più sentiti.

 

Gli interventi di manutenzione e restauro sono stati realizzati interamente grazie alle offerte dei fedeli, a testimonianza del legame profondo tra la comunità marsalese e il Santuario. I lavori hanno interessato diversi aspetti dell’edificio: dalla tinteggiatura delle pareti interne alla levigatura del pavimento, fino alla realizzazione di un nuovo altare, pensato per armonizzarsi con lo stile architettonico del luogo.

 

Nel corso degli interventi è stata anche ricollocata su una parete del Santuario una lapide risalente al 1708, di grande valore storico e devozionale. In essa il vescovo dell’epoca, monsignor Bartolomeo Castelli, che guidò la diocesi dal 1695 al 1730, invitava i fedeli a rivolgersi alla Madonna del Fulmine, promettendo quaranta giorni di indulgenza a chi ne avesse invocato l’intercessione.

 

I lavori hanno riguardato anche l’adeguamento degli impianti: è stato ammodernato il sistema elettrico, con l’installazione di luci a led, ed è stato restaurato l’organo ligneo, elemento prezioso del patrimonio artistico del Santuario. Contestualmente, sono state valorizzate due nicchie scavate nel muro, ora nuovamente visibili e inserite nel percorso liturgico e architettonico dell’edificio.

 

La riapertura del Santuario dell’Addolorata segna così non solo la conclusione di un intervento di recupero, ma anche un momento di rinnovata partecipazione per la comunità, che ritrova uno spazio di preghiera e memoria restituito alla sua piena bellezza.

 



Religioni | 2025-12-21 18:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-12-2025/marsala-riapre-il-santuario-dell-addolorata-250.jpg

Marsala, riapre il santuario dell'Addolorata

Dopo due mesi di lavori il Santuario dell’Addolorata nel centro città di Marsala è stato riaperto.  La celebrazione eucaristica, per l’occasione, è stata presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella....

Religioni | 2025-12-22 12:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/marsala-riapre-il-santuario-dell-addolorata-250.jpg

Marsala, riapre il Santuario dell'Addolorata

Dopo circa due mesi di lavori, il Santuario dell’Addolorata, nel centro storico di Marsala, ha riaperto le sue porte ai fedeli. La riapertura è stata celebrata con una solenne messa presieduta dal vescovo della diocesi, monsignor Angelo...







Native | 22/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766393134-0-come-riconoscere-la-taglia-giusta-per-un-gioiello-da-regalare.jpg

Come riconoscere la taglia giusta per un gioiello da regalare

Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...