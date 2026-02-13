Giornata del malato, nel 2027 celebrazione diocesana a Marsala

13/02/2026 14:30:00

Sarà Marsala ad ospitare nel 2027 la celebrazione diocesana della Giornata mondiale del malato. L’annuncio è stato dato ieri sera dal Vescovo, monsignor Angelo Giurdanella, al termine della celebrazione eucaristica per la XXIV Giornata, organizzata dall’Ufficio diocesano di pastorale della salute diretto da don Antonino Favata, nella memoria della Beata Vergine di Lourdes.

Il programma originario prevedeva un corteo dall’ospedale “Abele Ajello” fino alla Cattedrale, ma le avverse condizioni meteo hanno imposto una modifica: tutti i momenti della Giornata si sono svolti all’interno della chiesa madre.

A commentare il Messaggio del Papa è stato Filippo Mangiapane, presidente dell’Ordine provinciale dei medici: «La parabola del buon samaritano non è che la trasposizione laica del nostro servizio sanitario nazionale, che si fonda sull’universalità delle cure – ha detto – quando arriva un paziente in ospedale non guardiamo se uomo, se donna, se è dalla parte giusta o dalla parte sbagliata».

Nel suo intervento, il Vescovo ha sottolineato la dimensione comunitaria della cura: «Prendersi cura non è un fatto individualistico, ma ecclesiale: è tutta la comunità che si deve fare prossima soprattutto agli ammalati e alle persone fragili».

Alla celebrazione hanno preso parte i volontari della sottosezione di Mazara del Vallo dell’Unitalsi e i rappresentanti delle associazioni impegnate accanto alle persone con disabilità. Durante la messa, il Vescovo ha conferito il mandato di ministro straordinario della comunione a 30 nuovi fedeli, mentre coloro che già svolgono questo servizio hanno rinnovato il loro incarico.

Mazara, incontro dei catechisti con don Antonino Romano

Si terràv oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 17, nell’aula San Carlo Borromeo del Seminario vescovile di Mazara del Vallo, l’incontro dei catechisti sul tema “Comunità e famiglie grembo iniziatico alla fede e alla vita”.

L’appuntamento prende le mosse dalle indicazioni contenute nella Lettera pastorale del Vescovo, “Quel pane necessario”, e vedrà la relazione di don Antonino Romano, sdb.

Dopo l’introduzione del Vescovo, seguirà l’intervento di don Romano. I partecipanti si confronteranno poi nei lavori di gruppo, con un momento finale di restituzione in plenaria.

L’incontro si inserisce nel cammino formativo della diocesi e intende offrire ai catechisti strumenti e orientamenti per rafforzare il legame tra comunità parrocchiali e famiglie, riconosciute come primo luogo di trasmissione della fede e della vita cristiana.

Marsala, al via i Sette venerdì dell’Addolorata: percorso di catechesi al Santuario

Dal 13 febbraio al 27 marzo si svolgeranno a Marsala i tradizionali “Sette venerdì dell’Addolorata” presso il Santuario Maria Ss. Addolorata.

Ogni venerdì il programma prevede: alle ore 8,30 la santa messa; alle 9,30 il Rosario, la celebrazione eucaristica e l’esposizione del Santissimo Sacramento; alle 12 la recita dell’Angelus; alle 15 la coroncina della Divina misericordia; alle 16 il Rosario dei sette dolori; alle 17 i Vespri, la reposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione della Croce; alle 19 la catechesi.

Questo il calendario degli incontri formativi:

13 febbraio: “Maria, donna del perdono. Dalla profezia di Simeone allo Stabat”;

20 febbraio: “Maria, discepola della Parola. La fuga in Egitto come ob-audire a Dio”;

27 febbraio: “Maria, donna di fede. Il ritrovamento di Gesù al Tempio. La fede come ricerca e cammino”;

6 marzo: “Maria, donna della Nuova Alleanza, dal Calvario alla crocifissione e morte del Figlio”;

13 marzo: “Maria, donna di comunione. Il corpo di Gesù: dalla croce alle braccia della Madre”;

27 marzo: “Maria, donna di missione. La sepoltura di Gesù: dal silenzio all’annuncio del Kerigma”.

Le catechesi saranno tenute da monsignor Domenico Mogavero e da don Vito Impellizzeri.

Un percorso spirituale che accompagnerà i fedeli verso la Pasqua, attraverso la contemplazione dei dolori di Maria e il loro significato per la vita della Chiesa oggi.



