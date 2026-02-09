Zichichi, il vescovo di Trapani: “Ha seminato comunione e speranza”

09/02/2026 13:49:00

Il ricordo del professor Antonino Zichichi attraversa il mondo della scienza ma abbraccia anche, profondamente, la comunità civile ed ecclesiale di Erice e Trapani. Alla notizia della scomparsa dello scienziato trapanese, arriva il messaggio di cordoglio della Chiesa di Trapani, affidato alle parole del vescovo Pietro Maria Fragnelli.

Nel suo intervento, il presule sottolinea come la figura di Zichichi abbia saputo tenere insieme fede e ricerca scientifica, dando vita a un’esperienza unica nel panorama internazionale: «La sua statura di credente e di scienziato – scrive Fragnelli – ha reso possibile la nascita di un Centro internazionale dove il dialogo e il confronto con tutti hanno portato in alto le grandi ragioni della pace e della fraternità tra i popoli».

Un’eredità che va ben oltre i confini accademici e che ha inciso in modo duraturo sull’identità di Erice e dell’intero territorio trapanese, trasformandoli in un punto di riferimento mondiale per il dialogo tra i saperi.

«La Chiesa di Trapani – prosegue il vescovo – si unisce nella luce della Pasqua al profondo dolore dei familiari, assicurando l’affettuosa vicinanza», annunciando anche la celebrazione di una santa messa nel territorio diocesano «per un grande uomo che ha seminato comunione e tracciato solchi di duratura speranza».

Un omaggio sentito a una figura che, con il suo impegno scientifico e umano, ha lasciato un segno indelebile nella storia della città e della comunità internazionale.



