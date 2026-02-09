Sezioni
Cultura
09/02/2026 09:57:00

E' morto Zichichi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-02-2026/1770627799-0-e-morto-zichichi.jpg

È morto oggi, all’età di 97 anni, Antonino Zichichi, scienziato di fama mondiale, ricercatore del CERN, scopritore dell’antideutone. Era nato a Trapani, cattolico praticante, e per oltre mezzo secolo è stato una delle figure più riconoscibili – e controverse – della fisica italiana nel mondo.

 

Dalla Sicilia al CERN: la scoperta dell’antideutone

 

Conclusi gli studi, Zichichi si impose rapidamente come fisico sperimentale. Negli anni Sessanta lavorò al CERN di Ginevra e nel 1965 guidò il gruppo di ricerca che scoprì l’antideutone, in contemporanea con un team statunitense del Brookhaven National Laboratory. Un risultato che lo proiettò definitivamente nell’élite della fisica internazionale.
Nel frattempo, nel 1963, aveva fondato a Erice il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, trasformando un borgo medievale della Sicilia occidentale in un crocevia globale di scienziati, Nobel e studiosi.

 

Alla guida dell’INFN e i laboratori del Gran Sasso

 

Tra il 1977 e il 1982 Zichichi fu presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. In quegli anni sostenne con decisione la realizzazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, oggi il più grande centro sotterraneo di ricerca al mondo.
Lì si studiano fenomeni estremi come il decadimento del protone e la massa del neutrino, sfruttando la schermatura naturale dalla radiazione cosmica. Fu sua anche la visione dell’Eloisatron, un acceleratore gigantesco da circa 300 chilometri di circonferenza: un progetto rimasto sulla carta per costi e dimensioni, ma indicativo della sua ambizione scientifica.

 

 

Fede e scienza: una convivenza possibile

 

Zichichi non ha mai nascosto la propria fede. Anzi, ne fece un tratto distintivo del suo pensiero pubblico. Amava Archimede e Galileo Galilei, e dedicò molti libri al rapporto tra scienza e religione, sostenendo che non esiste alcuna scoperta scientifica capace di negare l’esistenza di Dio.
Criticò sia il darwinismo ridotto a ideologia sia il creazionismo più rigido, distinguendo nettamente tra dati sperimentali e interpretazioni filosofiche. Su queste posizioni si scontrò spesso con il matematico Piergiorgio Odifreddi, dando vita a uno dei dibattiti più noti – e seguiti – della divulgazione scientifica italiana.

 

Televisione, politica e polemiche

 

Grazie anche alle frequenti apparizioni televisive, Zichichi divenne un personaggio popolare. Fu più volte corteggiato dalla politica: nel 2005 si parlò di una sua candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra, nel 2012 rifiutò un posto nelle liste del Pdl.
Nel 2012 l’allora presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta lo nominò assessore ai Beni culturali. L’esperienza durò pochi mesi e si chiuse tra polemiche e frizioni, con dichiarazioni al vetriolo che contribuirono ad alimentare l’immagine di uno scienziato geniale ma difficile da incasellare.

 

L’eredità

 

Antonino Zichichi lascia un’eredità scientifica enorme, fatta di scoperte, istituzioni costruite, generazioni di ricercatori formati. Ma lascia anche un dibattito aperto: sul ruolo pubblico dello scienziato, sul rapporto tra conoscenza e fede, sul modo in cui la scienza dialoga con la società.
Da Trapani al CERN, passando per Erice e il Gran Sasso, la sua è stata una vita spesa a interrogare l’universo. Con la convinzione – mai abbandonata – che capire il mondo non significhi necessariamente rinunciare allo stupore.









