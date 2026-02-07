Carnevale 2026. Salemi e Vita insieme per la grande sfiolata dei carri allegorici

07/02/2026 12:51:00

Sale l’attesa per il Carnevale 2026, che torna a unire le comunità di Salemi e Vita nel segno della tradizione, della creatività e della festa.

Un evento condiviso, promosso congiuntamente dai due Comuni e organizzato dalle associazioni H700 e Liberty24, che animerà le strade dei due centri della Val di Mazara, con la tradizionale e attesissima sfilata dei carri allegorici.

Il calendario prevede due giornate all’insegna dei colori e dell’allegria: il 14 febbraio la festa si svolgerà a Vita, mentre il 15 febbraio sarà Salemi ad accogliere carri, maschere e visitatori. Un doppio appuntamento che punta a coinvolgere non solo i residenti, ma anche turisti e appassionati provenienti da tutta la provincia e oltre.

Accanto agli organizzatori, prenderanno parte alla manifestazione anche le associazioni Giovani di Salemi NG e A.M.A. Salemi, con il prezioso contributo della storica maschera de “I Giardinieri di Salemi”, autentico simbolo della tradizione carnevalesca locale.

Una presenza che rafforza il legame tra passato e presente, tra memoria collettiva e nuove energie creative.

Dopo anni di assenza, il Carnevale è stato rilanciato con successo già nella scorsa edizione, registrando una partecipazione di pubblico oltre le aspettative e un forte coinvolgimento dei cittadini.

Un risultato che ha convinto le Amministrazioni comunali e le associazioni promotrici a confermare e potenziare il progetto per il 2026.

«Il Carnevale rappresenta una tradizione identitaria e un’importante occasione di aggregazione e promozione turistica – dichiarano congiuntamente i sindaci Scalisi e Riserbato e gli assessori al Turismo Crimi e Gucciardi dei Comuni di Salemi e Vita –. Il successo della scorsa edizione ha dimostrato quanto questo evento sia sentito e quanto la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare valore per il territorio».

Soddisfazione viene espressa anche dagli organizzatori.

«Riportare il Carnevale nelle nostre città è stata una sfida vinta grazie al lavoro di squadra e al sostegno delle Amministrazioni, delle associazioni Giovani di Salemi NG e A.M.A. Salemi, dei volontari, dei commercianti e dei cittadini – affermano i presidenti Caradonna e Daidone delle associazioni H700 e Liberty24 –. Il nostro obiettivo è far crescere ulteriormente la manifestazione, rendendola sempre più partecipata e attrattiva».

Il Carnevale 2026 si conferma così non solo come un appuntamento festoso, ma come un vero e proprio progetto di valorizzazione culturale e turistica, capace di rafforzare l’identità del territorio e il senso di comunità, nel segno della collaborazione tra enti locali, associazioni e cittadini.



