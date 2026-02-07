Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
07/02/2026 12:51:00

Carnevale 2026. Salemi e Vita insieme per la grande sfiolata dei carri allegorici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/1770465062-0-carnevale-2026-salemi-e-vita-insieme-per-la-grande-sfiolata-dei-carri-allegorici.png

Sale l’attesa per il Carnevale 2026, che torna a unire le comunità di Salemi e Vita nel segno della tradizione, della creatività e della festa.

Un evento condiviso, promosso congiuntamente dai due Comuni e organizzato dalle associazioni H700 e Liberty24, che animerà le strade dei due centri della Val di Mazara, con la tradizionale e attesissima sfilata dei carri allegorici.

 

Il calendario prevede due giornate all’insegna dei colori e dell’allegria: il 14 febbraio la festa si svolgerà a Vita, mentre il 15 febbraio sarà Salemi ad accogliere carri, maschere e visitatori. Un doppio appuntamento che punta a coinvolgere non solo i residenti, ma anche turisti e appassionati provenienti da tutta la provincia e oltre.

Accanto agli organizzatori, prenderanno parte alla manifestazione anche le associazioni Giovani di Salemi NG e A.M.A. Salemi, con il prezioso contributo della storica maschera de “I Giardinieri di Salemi”, autentico simbolo della tradizione carnevalesca locale.

Una presenza che rafforza il legame tra passato e presente, tra memoria collettiva e nuove energie creative.

Dopo anni di assenza, il Carnevale è stato rilanciato con successo già nella scorsa edizione, registrando una partecipazione di pubblico oltre le aspettative e un forte coinvolgimento dei cittadini.

 

Un risultato che ha convinto le Amministrazioni comunali e le associazioni promotrici a confermare e potenziare il progetto per il 2026.

«Il Carnevale rappresenta una tradizione identitaria e un’importante occasione di aggregazione e promozione turistica – dichiarano congiuntamente i sindaci Scalisi e Riserbato e gli assessori al Turismo Crimi e Gucciardi dei Comuni di Salemi e Vita –. Il successo della scorsa edizione ha dimostrato quanto questo evento sia sentito e quanto la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare valore per il territorio».

Soddisfazione viene espressa anche dagli organizzatori.

 

«Riportare il Carnevale nelle nostre città è stata una sfida vinta grazie al lavoro di squadra e al sostegno delle Amministrazioni, delle associazioni Giovani di Salemi NG e A.M.A. Salemi, dei volontari, dei commercianti e dei cittadini – affermano i presidenti Caradonna e Daidone delle associazioni H700 e Liberty24 –. Il nostro obiettivo è far crescere ulteriormente la manifestazione, rendendola sempre più partecipata e attrattiva».

Il Carnevale 2026 si conferma così non solo come un appuntamento festoso, ma come un vero e proprio progetto di valorizzazione culturale e turistica, capace di rafforzare l’identità del territorio e il senso di comunità, nel segno della collaborazione tra enti locali, associazioni e cittadini.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...