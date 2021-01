Il bollettino di oggi: Trapani +126. In Sicilia aumento record delle terapie intensive

21/01/2021 18:57:00

La Sicilia è la prima regione in Italia, oggi, 21 Gennaio, per l'aumento dei ricoverati in terapia intensiva: 23 ricoveri in più, alla pari con il Veneto. E' l'effetto dell'onda lunga del Natale. I ricoverati di oggi, infatti, hanno preso il Covid, in media tra 20 e 30 giorni fa. Ecco perché da un lato l'onda del contagio si abbassa, dall'altro lato aumentano i ricoveri. Oggi i nuovi casi in Sicilia sono 1.230 (ieri sono stati 1.486) su 21.609 tamponi (tra molecolari e rapidi) processati. 28 i decessi.

I ricoveri ordinari passano dai 1.459 di ieri ai 1.436 di oggi (-23), mentre le terapie intensive diventano 221 (+6 rispetto a ieri) con 23 nuovi ingressi (dato più alto in Italia insieme al Veneto).

Il totale dei nuovi guariti è di 1.011.

Gli attuali positivi fanno registrare un +191 e diventano 46.898, di questi 45.241 sono in isolamento domiciliare. L'analisi delle province vede Palermo con 459 nuovi casi, Catania 248, Messina 127, Trapani 112, Siracusa 68, Ragusa 36, Caltanissetta 104, Agrigento 41, Enna 35.