"Negativo al Covid, ma l'Asp di Trapani ancora non lo certifica. Così non posso lavorare..."

21/01/2021 13:40:00

Non è più positivo al Coronavirus, ma aspetta per giorni la certificazione dell'Asp. Nel frattempo non può tornare a lavorare, a guadagnarsi da vivere.

E' quello che ha raccontato a Tp24 un professionista di Marsala che ha contratto il Covid 19.

“Fortunatamente non ho avuto sintomi gravi, sono stato a casa, positivo al Covid, ma stavo bene. Adesso sono negativo, potrei tornare a lavorare. Io sono un libero professionista, non sono un dipendente pubblico o privato. Se non lavoro non mangio. Ma nonostante sia negativo da giorno 12 ancora non mi è arrivata la certificazione dell'Asp che comprova l'effettiva negativizzazione”.

Un documento necessario per poter uscire da casa, ma che tarda ad arrivare. Una situazione certamente di difficoltà per le partite iva, che non godono dei benefici dei dipendenti contrattualizzati e delle giornate di malattia. Se non lavori non guadagni.

“Mi hanno detto che lo faranno avere lunedì. E' incredibile dover aspettare tutto questo tempo. Nel frattempo non posso lavorare. E' una situazione assurda”.