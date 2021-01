Santangelo (M5s): "Crisi di governo assurda in un momento drammatico"

21/01/2021 00:10:00

"L'ultima cosa che mi sarei augurato oggi, era un dibattito su una assurda crisi di Governo nel momento più difficile della nostra storia recente". Lo ha affermato il senatore Santangelo durante il suo discorso in Aula in Senato nel corso delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.



"È chiaro che un governo formato da una maggioranza eterogenea può avere delle difficoltà, ma nessuno può negare il grande lavoro svolto che ha portato a grandi risultati. Siamo riusciti ad intervenire con prontezza per arrestare l'epidemia e adesso siamo i primi in Europa per numero di vaccinati.

Con 4 scostamenti di bilancio abbiamo stanziato oltre 100 miliardi per aiutare tutti i cittadini colpiti dalla crisi e nei prossimi giorni sarà varato un nuovo decreto ristori da 32 miliardi. Abbiamo anche pensato a delle misure che diano una visione innovativa a questo Paese, come il Superbonus al 110% che sta rilanciando il settore dell'edilizia, in crisi da anni.



"Non ho motivo di andare contro le opposizioni, perché questa crisi è stata voluta da una parte della maggioranza. Ho un ottimo rapporto con i colleghi di Italia Viva, con i quali abbiamo lavorato intensamente in questi mesi, ma la crisi è incomprensibile alla luce del momento drammatico che stiamo vivendo. I cittadini lo hanno capito.

Quindi condivido l'apertura del Presidente Conte a una maggioranza che sia più ampia possibile, perché l'eccezionalità del momento impone di rompere gli schemi e di fare dei ragionamenti più ampi possibili, mettendo al centro l'interesse del Paese e dei cittadini.

Il cambiamento avviato non deve fermarsi, un cambiamento che deve partire soprattutto dal contrasto delle mafie e al malaffare. Negli scorsi giorni è iniziato il maxi-processo Rinascita Scott, per il quale vorrei ringraziare, anche a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle e di tutti gli italiani, il procuratore Gratteri.

Il senatore, infine, ha concluso il suo intervento rinnovando la piena fiducia del MoVimento 5 Stelle nell'operato del governo e del Presidente del Consiglio: "Presidente Conte, lei sta dando agli italiani un profumo di speranza e di ripartenza: quindi vada avanti che dietro a lei ci sarà il MoVimento, la maggioranza, ma soprattutto il popolo italiano".