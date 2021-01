Non c'è danno erariale, la Corte dei Conti assolve Crocetta, Corsello e Bonafede

23/01/2021 07:00:00

Non ci fu danno erariale per il progetto "Spartacus", assolti Crocetta, Corsello e Bonafede. La Corte dei Conti ha ribaltato il verdetto di primo grado assolvendo l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, l’ex assessore regionale Ester Bonafede e l’allora dirigente generale Anna Rosa Corsello. Tutti, in primo grado, erano stati condannati a pagare 700 mila euro ciascuno.

La Corte ha confermato le assoluzioni degli ex assessori Nino Bartolotta, Luca Bianchi, Lucia Borsellino, Dario Cartabellotta, Mariella Lo Bello, Nicolò Marino, Nelli Scilabra, Michela Stancheris, Patrizia Valenti e Linda Vancheri. L’accusa in primo grado ipotizzava un danno di 36 milioni di euro, mentre era stato riconosciuto per soli 2 milioni.

La gestione del progetto era stata affidata ai lavoratori degli sportelli multifunzionali: soldi sprecati, secondo l'accusa che non ha retto al vaglio del processo contabile, con le insegne del "progetto Spartacus", con corsi fantasma, materiale didattico mai consegnato e numerose persone che non avrebbero avuto diritto di parteciparvi.