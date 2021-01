  Scacco Club Mazara: aperte le iscrizioni al corso online "Scacchi Subito per tutti"

23/01/2021 12:20:00

Aperte le iscrizioni al progetto “Scacchi Subito” corso gratuito per la conoscenza del gioco, realizzato dalla Scuola Nazionale dello Scacco Club Mazara in collaborazione con Il Museo Nazionale degli Scacchi.

Il progetto che si svolgerà da lunedì primo febbraio fino a sabato sei, è aperto a tutti, anche se privi di qualsiasi nozione di gioco e nasce con lo scopo di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti. Il programma prevede lo svolgimento di attività sportiva gratuita in tre turni quotidiani (turno A ore 10) (turno B ore16) (turno C ore21) per sei giorni con lezioni di 1 ora che si svolgeranno su piattaforma internet.

Seguirà l’organizzazione di tornei e simultanee. Il programma di attività è diversificato per fasce di età e permette l’apprendimento delle regole di gioco e le conoscenze minime per divertirsi. Come docente del progetto Antonino Profera istruttore nazionale e tutor SNAQ della Federazione Scacchistica Italiana e direttore della Scuola Nazionale dello Scacco Club Mazara. Ulteriori informazioni saranno fornite in conferenza online giovedì prossimo 28 gennaio prenotando al 3392026556. Lo stesso numero telefonico e il seguente indirizzo e-mail, scrivi@scaccoclubmazara.it sono a disposizione per l’accoglimento delle iscrizioni.