Meteo. Allerta gialla in tutta la Sicilia. Pioggia e vento forte

24/01/2021 07:00:00

Allerta meteo gialla oggi, domenica 24 Gennaio, in tutta la Sicilia.

Per tutte le zone della Sicilia la Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di "attenzione".

Si prevede infatti il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte, anche violente. Sono previste piogge in tutta l'isola.

Ecco le previsioni in provincia di Trapani.

Domenica, 24 gennaio: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 2.3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.6°C, la minima di 12.7°C, lo zero termico si attesterà a 2328m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

Lunedì, 25 gennaio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 1.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15.7°C, la minima di 11.9°C, lo zero termico si attesterà a 1979m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.