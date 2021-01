Marsala, il video del Sindaco Grillo per autocelebrare i suoi primi cento giorni 

26/01/2021 11:03:00

Un video per autocelebrarsi per come ha guidato la città in questi primi 100 giorni da Sindaco. Lo ha realizzato Massimo Grillo, nuovo Sindaco della città eletto ad Ottobre.

Con i soliti toni solenni e liturgici (manca solo la benedizione finale) Grillo fa il punto sulla sua amministrazione e sulla crisi economica e sanitaria in atto, giusto per non farci mancare nulla.

Essendo un video partorito dalla formidabile macchina propagandistica del Comune allo scopo di risollevare l'immagine del Sindaco, ci sono molte inesattezze, alcune mezze verità, e alcune omissioni, come le clamorose marce indietro sulla pista ciclabile, la nomina del portavoce, e la gestione un po' ballerina dell'emergenza legata al coronavirus.

Rispetto alle ultime sortite social del Sindaco Grillo, comunque, ci sono un po' meno assembramenti (un segno di acquisita consapevolezza ...) e non c'è la Madonna della Cava. Magari questa volta non poteva.

Il video, comunque, eccolo.

P.s. : nel montaggio si sono confusi. E hanno messo gli applausi all'inizio ...