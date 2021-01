Covid-19, in Sicilia i primi tamponi rapidi efficaci come i molecolari

27/01/2021 11:04:00

Arrivati in Sicilia i tamponi rapidi di seconda generazione. Sono arrivati al Centro regionale di qualità dei laboratori di Palermo i test antigenici rapidi di ultima generazione. Stando a quanto stabilito da una circolare ministeriale dello scorso 8 gennaio, sono tamponi paragonabili ai molecolari per attendibilità.

La fornitura arrivata, con i macchinari messi a disposizione da due aziende produttrici è in prova in attesa della procedura di acquisto già avviata dalla Protezione civile regionale per un milione di test rapidi di terza generazione. I tamponi prova verranno effettuati in modalità drive in della Fiera del Mediterraneo, in contemporanea con quelli già in uso, per mettere a confronto i risultati.

Rispetto ai test di prima e seconda generazione, secondo i primi studi, i nuovi rapidi hanno il vantaggio di presentare meno falsi negativi.