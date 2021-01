Nuovi test Covid, l'Asp di Trapani appalta la fornitura per un anno

27/01/2021 07:00:00

Tamponi più efficaci in arrivo nel trapanese. La Eurospital di Trieste è l'azienda che si è aggiudicata l'appalto dell'Asp per un anno a 1 milione e 244mila euro e che dovrà fornire apparecchiature e reagenti, materiale diagnostico ad alta produttività, che dovrà servire per la determinazione del Covid-19 sulla base del metodo "real time".

E' il metodo che permette di rilevare il virus prima che sia stato eliminato dal sistema immunitario. Il test è capace di rilevare il virus nella zona rinofaringea rilevando la presenza del materiale genetico del Sars-Cov2 che si trova nel campione prelevato dal naso, dalla faringe o dalla gola.

Il test che garantirà la Eurospital è considerato uno dei più attendibili ed efficaci perché in grado di identificare il virus indipendentemente dal fatto che la persona che si sottopone al test sia sintomatica o meno.