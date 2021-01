Salemi, la zona rossa non ferma il corriere della droga. In auto con cocaina, hashish e marijuana

28/01/2021 11:43:00

La zona rossa non ferma un corriere della droga proveniente dal palermitano. 14 grammi di cocaina, 2 panetti di hashish dal peso complessivo di 90 grammi e alcuni grammi di marijuana sono stati sequestrati al 34enne di Balestrate, fermato in auto nei pressi di uno svincolo dell'autostrada A29 nel comune di Salemi.

Ai carabinieri, quando gli hanno chiesto cosa ci facesse in quel territorio, dove non poteva trovarsi per le misure anti-covid, ha detto di aver confuso la strada per rientrare a casa. L'uomo però è diventato sempre più nervoso e a quel punto i militari hanno perquisito l'auto trovando la droga.

Condotto presso la Stazione dei carabinieri, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il giudice nel corso dell’udienza di ieri, ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.