Aggiornamento sul Coronavirus: Trapani 668, Marsala 634, Mazara 486. I dati di oggi

29/01/2021 15:33:00

Sono 40 in più i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Trapani. Diminuiscono così nuovi contagi, ieri infatti erano stati 84 in più rispetto al giorno precedente.

Attualmente secondo i dati aggiornati ad oggi, venerdì 29 gennaio 2021, nel territorio trapanese ci sono 3232 contagi e di questi quelli ricoverati sono 9 in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e 107 nei reparti ordinari, solo una persona in più ricoverata. Purtroppo si registrano rispetto a ieri 14 decessi in più che portano il totale delle vittime a causa del Covid a 191 dall’inizio dell’epidemia.

Tra le città con più contagi, Trapani torna in “vetta” con 668 positivi (ieri erano 654), Marsala registra un calo dei contagi e passa dai 661 di ieri a 634 di oggi, poi Mazara del Vallo con 486 (ieri erano 476), segue Castelvetrano con 312 contagi (ieri erano 303). I guariti totali sono 6397 dall'inizio della pandemia. Sono stati effettuati 621 tamponi molecolari e 171 test per la ricerca dell'antigene.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 269, Buseto Palizzolo 15; Calatafimi-Segesta 20; Campobello di Mazara 76; Castellammare del Golfo 108; Castelvetrano 312; Custonaci 23; Erice 247; Favignana 29; Gibellina 77; Marsala 634 (661); Mazara 486 (476); Paceco 72; Pantelleria 7; Partanna 19; Petrosino 61; Poggioreale 0; Salaparuta 9; Salemi 18, San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 10; Trapani 668 (654); Valderice 56; Vita 9.