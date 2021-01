Pallamano serie A Beretta: Domani alle 15  la  Handball Erice ospietrà la HAC Nuoro

30/01/2021 21:11:00





Si disputerà domani in casa alle ore 15:00 la quarta di Campionato di Serie A Beretta girone di ritorno tra le Arpie della AC Life Style Handball Erice e la H.A.C. Nuoro. Una partita importante per le ericine “per mantenere il filotto delle vittorie” così esordisce Marina Pellegatta, allenatore dei portieri della HE “e cercare di rimanere il più possibile vicine alle prime tre della classe. Sono molto contenta delle prestazioni dei portieri. Stanno lavorando bene e Augustina Modernell mi dà soddisfazioni nel difficile ruolo da sostituta della titolare di porta. Detto ciò, non posso negare che mi dispiace l’assenza di Martina Iacovello perché stava iniziando a tenere un livello più alto e a far vedere quanto realmente vale e stiamo lavorando insieme al fisioterapista dott. Russo per riportarla in campo nel più breve tempo possibile”. Intanto, domani un rientro importante per la AC Life Style Handball Erice: l’ala destra Alexandra Ravasz rientrerà nella rosa convocata dopo l’infortunio, con conseguente operazione al ginocchio, del 21 dicembre 2019 anno in cui la Società militava in A2. La classifica aggiornata ad oggi: Salerno 28 punti; Brixen 25 punti; Oderzo 24 punti; AC Life Style Handball Erice 22 punti; Mestrino 16 punti; Pontinia 15 punti; Ariosto Ferrara e Malo 14 punti; Cassano Magnago 8 punti; Leno 7 punti; Nuoro e Santarelli Cingoli 4 punti; chiude il Cellini Padova con 3 punti. La partita si gioca a porte chiuse ed è visibile su Elevensports.it