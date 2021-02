Sicilia, l'Anci chiede la modifica del Testo Unico degli Enti Locali

01/02/2021 10:00:00

L’Ufficio di Presidenza dell’ANCI Sicilia sollecita la modifica del Testo Unico degli Enti Locali richiamando alla necessità di un intervento normativo decisivo e risoluto in tema di responsabilità e competenze dei sindaci.

“Occorre una modifica legislativa per evitare ogni possibilità che si possano configurare forme di responsabilità penale oggettiva come conseguenza di una attribuzione legislativa di responsabilità dei sindaci senza che a questa corrispondano adeguati poteri e

competenze”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia.

“Tale richiesta di modifica legislativa – conclude il presidente Orlando – costituisce una ennesima conferma del rispetto dell’Anci Sicilia per il ruolo dei sindaci e per il ruolo fondamentale della magistratura chiamata spesso a dare applicazione a leggi talora non rispondenti a criteri di ragionevolezza. Tale posizione peraltro si collega ad altri ambiti normativi (contabile e amministrativo) dove si registra analoga sproporzione tra responsabilità e competenze”.