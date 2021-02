02/02/2021 09:00:00

Nuovo look per piazza Caprera, a Marsala. Un intervento di restyling è stato effettuato nella piazza, grazie all'intervento di alcuni imprenditori privati. Come Piero Gianquinto, della ditta Gianquinto Ricambi, che ha voluto donare delle giostre e ha sollecitato il Comune al ripristino dei luoghi.

Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo del Sindaco di Marsala Massimo Grillo, presente anche l’Assessore al verde pubblico Arturo Galfano e il Presidente del Consiglio comunale.



“Siamo davvero soddisfatti di questo che è uno dei primi interventi radicali che operiamo nell’ambito del verde pubblico – sottolineano Sindaco e Assessore Galfano. Siamo convinti che dalla piena sinergia fra pubblico e privato si può fare tanto per rendere ancor più decorosa la nostra città e si possa meglio manutenere gli spazi a verde del nostro territorio. Piazza Caprera e il suo giardino sono un esempio pratico e reale di quanto intendiamo portare avanti coinvolgendo gli imprenditori e gli esercenti locali. Desideriamo ringraziare Piero Gianquinto della dittà Gianquinto Ricambi che ha voluto donare queste giostrine e ci ha anche sollecitato a ripristinare un luogo bellissimo della nostra Città che sono certo presto sarà fruito da tanti bambini”.



Soddisfatto della nuova dimensione del giardino di Piazza Caprera è certamente Pietro Gianquinto che ha voluto e insistito, anche con l’aiuto di alcuni giornalisti, perché questo sito a verde venisse rimesso a nuovo, non lesinando il proprio contributo.

“Mi preme rivolgere un plauso all’Amministrazione Grillo, ma anche a quella precedente, per la sensibilità che hanno mostrato nell’accogliere le mie sollecitazioni – sottolinea Piero Gianquinto. L’impegno da parte mia proseguirà nel tempo e vigileremo affinchè quel che è stato realizzato con fatica venga ben mantenuto”.

Itet, incontro con il commissario del Libero Consorzio

Con l'Atto di Indirizzo approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale di Marsala, di fatto, è stata avviata la procedura per consentire il trasferimento dell'Itet nell'ex Tribunale. Il sindaco Massimo Grillo e il presidente Enzo Sturiano hanno incontrato a Palazzo Municipale il Commissario del Libero Consorzio Raimondo Cerami, cui hanno ufficializzato la volontà dell'Amministrazione comunale. È stato il sindaco Grillo ad illustrare i contenuti del documento che impegna i due Enti alla stipula di un Protocollo d'Intesa. In esso saranno indicate le condizioni e riportati i passaggi - verifiche strutturali, studi di fattibilità per la viabilità, risorse per le ristrutturazioni, ecc. - che dovranno essere soddisfatti, prima dei trasferimenti, per entrambi gli edifici: quello di Piazza Borsellino (per l'Itet) e l'altro di via Fici (per gli Uffici comunali). Il Commissario Cerami ha avuto parole di apprezzamento per il significativo passo avanti della questione, “nuovamente aperta a soluzione grazie al sindaco Massimo Grillo e che ha trovato l'importante sostegno del Consiglio comunale”. Dal canto loro, sia il sindaco Grillo che il presidente Sturiano, auspicano che il Libero Consorzio possa celermente soddisfare tutte le condizioni propedeutiche ai trasferimenti, avviando così i necessari lavori di adeguamento per entrambi gli immobili.

L'incontro istituzionale ha costituito anche l’occasione per discutere dell’Accordo di collaborazione che dovrà definirsi a breve per assicurare alla città di Marsala ulteriori benefici dalla stessa intesa. Si ipotizzano, tra l’altro, il trasferimento al Comune della gestione della Riserva naturale dello Stagnone e il mantenimento del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia.