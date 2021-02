Sicilia, i vaccini per gli anziani non prima della fine del mese

03/02/2021 07:00:00

Se Pfizer e Moderna lo permetteranno i vaccini per gli anziani in Sicilia potrebbero essere iniettati a partire dalla seconda metà di Febbraio. Sono attese entro febbraio 237.610 dosi divisi tra 179mila Pfizer e 58.600 Moderna.

Tutto dipende dalle case farmaceutiche, altrimenti potrebbe slittare a fine febbraio. Intanto poste italiane ha continuato la distribuzione di 5400 dosi di Moderna, 1000 tra Palermo e Caltanissetta e il resto suddiviso tra Trapani, Agrigento, Enna e Catania.

Attualmente nelle nove province siciliane sono stati distribuiti 201.115 dosi e sono stati inoculati 163.086. Quelli fatti agli anziani sono però solo 6mila. Ora si attende e si spera che arrivi al più presto il vaccino AstraZeneca, che ha avuto il via libera dall'Agenzia Italiana del Farmaco per vaccini su persone dai 18 ai 55 anni, così da poter liberare una grande quantità di dosi da destinare agli anziani. Altro nodo da sciogliere sarà quello di capire a quali categorie verrà prima somministrato il vaccino proprio di AstraZeneca.

Intanto in Italia sono stati effettuati oltre 2.003.543 prime dosi, e sono 659mila quelli che già hanno fatto il richiamo. Intanto nel Lazio è già cominciato la fase di prenotazione per gli over 80 con l'inizio delle somministrazioni che dovrebbe iniziare l'8 febbraio.