Lavoro, torna in servizio la lavoratrice Ati Agesp Econord nei comuni Agro-Ericino

03/02/2021 16:05:00

Ha preso servizio stamani dopo una lunga battaglia sindacale condotta dalla Fit Cisl, l’unica lavoratrice rimasta fuori dal passaggio di appalto del servizio di raccolta rifiuti da Energetikaagenziembiente all’Ati Agesp Econord nei comuni dell’agroericino.

“Una importante vittoria della quale siamo molto soddisfatti – spiegano Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia e Rosanna Grimaudo responsabile presidio Fit Cisl Trapani -, e che conferma quanto sia fondamentale che prevalgano sempre i diritti dei lavoratori. Ringraziamo per il sostegno e la collaborazione i sindaci di Paceco, Valderice ed Erice insieme al vicesindaco di Valderice e l’assessore Ecologia Ambiente di Erice”.

La lavoratrice sarà impiegata part time per tre giorni la settimana ad Erice, un giorno a Paceco e uno a Valderice. “Continueremo sempre a batterci per la continuità occupazionale dei dipendenti delle aziende che si occupano di raccolta rifiuti, sia per i loro diritti, sia per garantire un servizio continuo in questi territori”, concludono Giordano e Grimaudo.