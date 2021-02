Banchi anticovid nelle scuole siciliane, i monoposto quelli preferiti dai dirigenti

04/02/2021 07:00:00

E' polemica e ci si divide sui banchi a rotelle anticovid nelle scuole in Sicilia. Da un lato infatti c'è chi sostiene che non sono comodi per i ragazzi, fanno venire il mal di schiena e non è possibile poggiare sulla ribaltina, molto piccola, più di un libro e un quaderno. Solo spreco di denaro pubblico per qualcuno. Per altri invece servono a mantenere il distanziamento in maniera adeguata. Le sedute innovative in particolare vengono usate nei laboratori e permettono di recuperare spazio quando si tornerà in presenza almeno al 75%.

"Alle scuole è stata data la possibilità di scegliere per garantire la didattica in presenza in sicurezza - spiega Stefani Suraniti - direttore dell'ufficio scolastico regionale, e i dirigenti hanno scelto a seconda delle loro esigenze".

In Sicilia sono 400mila i banchi nuovi consegnati e per la maggior parte sono banchi monoposto fissi, quelli preferiti dai dirigenti scolastici. Le sedute innovative con le rotelle, sono state scelte da alcune scuole di secondo grado in base alle loro esigenze didattiche. C'è da dire che in molti casi devono ancora essere collaudati, perché nonostante la richiesta fatta a settembre sono stati consegnati a dicembre, quando gli studenti erano in didattica a distanza, con il rientro da lunedì prossimo si potrà fare una prima valutazione.